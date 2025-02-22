ХАМАС передал сотрудникам Международного комитета Красного Креста пятерых израильских пленных. Освобождение проходило в разных местах сектора Газа.

Сначала в Рафахе на юге анклава Красному Кресту были переданы 39-летний Таль Шохам и 38-летний Авера Менгисту. Позже еще трое израильтян — 27-летний Элия Коэн, 23-летний Омер Венкерт и 22-летний Омер Шем-Тов — были переданы представителям организации в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора.

Освобожденные стали последними из 33 заложников, которых ХАМАС обязался передать в рамках первого этапа мирного соглашения с Израилем. В ответ Израиль 22 февраля освободит 602 палестинских заключенных.

Перемирие между сторонами действует с середины января. Согласно договоренностям, ХАМАС должен был передать 33 израильских заложника, а Израиль — освободить более 1900 палестинцев и начать вывод войск из сектора Газа.

По данным источника израильского Channel 14, правительство Нетаньяху рассматривает возможность продления первой фазы на две недели, чтобы добиться освобождения наибольшего числа заложников, даже если для этого придется отпустить еще больше палестинских заключенных.

После завершения сделки Израиль планирует начать широкомасштабное наступление на Газу, которое источник назвал «беспрецедентным». Это решение, как утверждается, принято при поддержке США.

В рамках плана предполагается крупная военная операция, включая ввод значительных сил в определенные районы Газы. Израильские войска в это время используют текущую паузу для отдыха и получения военных поставок из США.