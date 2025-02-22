Израильский заложник целует бойцов ХАМАС во время освобождения

Бойцы ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста еще троих израильских заложников. На этот раз передача состоялась в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Один из заложников поцеловал бойцов ХАМАС, что говорит о доброжелательном отношении палестинцев к пленным израильтянам. Ранее утром ХАМАС передал еще двоих заложников в Рафахе. Позже сегодня бойцы сопротивления освободят еще одного пленника, удерживаемого с 2015 года. Это последние из 33 заложников, которых ХАМАС согласился освободить в рамках первого этапа мирного соглашения с Израилем. В ответ Тель-Авив обязался выпустить из тюрем 602 палестинца. #Израиль #ХАМАС #КрасныйКрест #СекторГаза #Нусейрат #Рафах #МирноеСоглашение #ОсвобождениеЗаложников #Палестинцы