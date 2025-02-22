США могут отключить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink или прекратить финансирование его работы, если переговоры о соглашении по природным ресурсам не завершатся в пользу Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Неясно, идет ли речь о полном отключении или отказе США оплачивать сервис — контракт со SpaceX финансируется Пентагоном и, по данным Bloomberg, обходится бюджету примерно в 2,3 млн долларов в месяц.

Согласно Reuters, Вашингтон увязывает продолжение поддержки с согласием Киева передать США доступ к украинским минеральным ресурсам. Президент Владимир Зеленский ранее отклонил первый вариант соглашения, предложенный министром финансов США Скоттом Бессентом.

По данным Axios, украинские и американские переговорщики стремятся завершить сделку и сгладить противоречия. The Wall Street Journal сообщает, что подписание соглашения может состояться в ближайшее время. Условия договора пока не раскрываются.

Украина располагает значительными запасами редкоземельных минералов, необходимых для самых передовых технологий в мире. Общая стоимость этих минералов может исчисляться триллионами долларов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка выгодна Украине, а инвестиции в ее экономику — лучшая гарантия безопасности.

В четверг Зеленский встретился в Киеве с посланником США Китом Келлогом и обсудил соглашение об ископаемых, ситуацию на поле боя, возвращение военнопленных и гарантии безопасности для Украины как часть будущего мирного соглашения.

После встречи Зеленский выступил с заявлением, в котором поблагодарил США за помощь и двухпартийную поддержку.

«Украина готова к заключению сильного, эффективного соглашения об инвестициях и безопасности с президентом США. Мы предложили самый быстрый и конструктивный способ достижения результатов. Наша команда готова работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - заявил он.