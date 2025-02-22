ХАМАС заявил о готовности перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, достигнутого с Израилем.

«Мы готовы перейти ко второму этапу соглашения», — говорится в заявлении палестинского движения.

В ХАМАС также подчеркнули намерение завершить процесс обмена пленными, назвав его частью долгосрочного прекращения огня и полного вывода израильских войск.

«Бегство армии Нетаньяху после поражения в Газе и ее попытка учинить массовую расправу на Западном берегу Иордана не смогут сломить волю нашего народа и сопротивление», — заявили в движении.

Там также отметили, что обращение с израильскими пленными соответствует религиозным и моральным нормам, в отличие от условий содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

ХАМАС подтвердил выполнение условий соглашения, подчеркнув, что несмотря на неоднократные отсрочки со стороны Израиля, движение выполняет свои обязательства.

«Мы привержены условиям соглашения о прекращении огня», — говорится в заявлении.

В ХАМАС также заявили о прочной связи между сопротивлением и палестинским народом.

По их словам, большое внимание жителей Газы к передаче пленных демонстрирует «глубоко укоренившееся единство народа и сопротивления».

«Из-за высокомерия Нетаньяху у Израиля есть два варианта: либо он забирает своих пленных в гробах, либо встречает их живыми, соблюдая условия сил сопротивления», — заявили в движении.

В ХАМАС добавили, что «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» продолжат борьбу за освобождение, возвращение и создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме.