В британской столице Лондоне состоялся панельный форум «Более справедливый мир возможен», организованный Управлением коммуникаций Администрации президента Турции. С видеообращением к участникам выступил глава ведомства Фахреттин Алтун.

Он напомнил, что после Второй мировой войны ключевые международные организации, включая ООН, создавались для поддержания глобального мира, но в современном мире они «не в состоянии исполнять свои стабилизирующие функции».

По его словам, последние 30 лет показали, что «баланс сил в мире изменился, а международные структуры не смогли адаптироваться к новым вызовам».

Алтун особо подчеркнул, что ООН не смогла предотвратить массовые преступления, в том числе «геноцид, совершаемый Израилем против палестинского народа».

«76 лет назад была подписана Всеобщая декларация прав человека, но мы стали свидетелями того, как она была растоптана Израилем, который совершает преступления против палестинского народа на глазах у всего мира», — заявил он.

Алтун напомнил, что с 7 октября 2023 года в результате атак Израиля на Газу погибли более 50 000 человек, большинство из которых – женщины и дети.

Он подчеркнул, что нынешняя глобальная система «не решает проблемы, а лишь усугубляет их», а Совет Безопасности ООН «не способен обеспечить международную справедливость».

Ссылаясь на позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Алтун заявил, что мир «больше, чем пять стран» и что международные институты нуждаются в реформе.

Он также осудил использование «дезинформации как инструмента пропаганды», отметив, что во время атак на Газу мир подвергался «информационным манипуляциям», а реальные преступления скрывались.

«Пока мир обсуждает ложные нарративы, на Газу продолжают сыпаться бомбы», — сказал он.

Алтун отметил, что Турция активно разоблачает дезинформацию и доносит до мира правду о преступлениях против палестинцев.

В завершение он призвал международное сообщество к немедленному оказанию гуманитарной помощи Газе и обеспечению устойчивого прекращения огня, подчеркнув, что дальнейшее бездействие «лишь усилит страдания мирного населения».