ПОЛИТИКА
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Москва вновь похвалила Вашингтон
Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США по Украине «хорошим шагом» и заявил, что Москва готова его поддержать
Москва вновь похвалила Вашингтон
Василий Небензя / Фото: Reuters
22 февраля 2025 г.

США разработали собственный проект резолюции ООН, приуроченный к третьей годовщине войны в Украине. Документ, с которым ознакомилось агентство Reuters, отличается от версии, предложенной Украиной и Европой.

Американский вариант состоит из трех абзацев. В нем выражается сочувствие по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта», подчеркивается роль ООН в поддержании мира и безопасности, а также необходимость мирного урегулирования.

Документ также призывает к «скорейшему прекращению конфликта и прочному миру между Украиной и Россией». Россия предложила добавить к этому формулировку об «устранении коренных причин» конфликта.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал инициативу США «хорошим шагом» и заявил, что Москва готова поддержать резолюцию, если ее поправку примут.

Ранее Reuters сообщило, что США отказались стать соавторами резолюции, в которой прямо говорится о территориальной целостности Украины и содержится требование к России вывести войска.

В понедельник, 24 февраля, Генассамблея ООН проведет голосование по проекту резолюции, предложенному Украиной и ЕС. В нем говорится о необходимости прекратить войну в этом году, усилить дипломатические усилия и добиться справедливого и прочного мира в Украине. По данным Reuters, формулировки этого документа мягче, чем в предыдущих резолюциях Генассамблеи.

Резолюции ООН не являются обязательными, но имеют политический вес, напоминает агентство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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