Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на переговорах, направленных на прекращение войны между Россией и Украиной, не имеет особого значения.

«Я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно. Он в этом уже три года. Он очень затрудняет заключение соглашений», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Позднее, выступая на встрече с губернаторами в Белом доме, он подчеркнул, что у Украины нет реальных рычагов влияния.

«У меня были очень хорошие переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным, и у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной. У них нет никаких карт, а играют они жестко. Но мы не допустим, чтобы это продолжалось», — заявил Трамп.

Он также прокомментировал недовольство Зеленского по поводу переговоров, организованных США и Саудовской Аравией без участия Украины.

«Он жалуется, что не присутствует на встрече, которую проводим мы с Саудовской Аравией, стремясь выступить в качестве посредников при установлении мира. Он присутствует на встречах уже три года, а не сделано ничего», — добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп написал в Truth Social, что Зеленский «должен действовать быстро, иначе у него не останется страны».

«Зеленский проделал ужасную работу: его страна разрушена, миллионы людей погибли напрасно, и все это продолжается. Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны», — заявил Трамп.

Зеленский назвал эти слова «дезинформацией» и сослался на данные Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым ему доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%.

«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — заявил Зеленский, отметив, что нарратив о нелегитимности украинской власти активно распространяет Кремль.