ПОЛИТИКА
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Алтун: ООН не справляется, мир нуждается в реформах
Управление коммуникации при президенте Турции организовало в Лондоне панельную дискуссию на тему «Более справедливый мир возможен», где глава управления Фахреттин Алтун в видеообращении затронул глобальные проблемы несправедливости и неэффективности международных организаций, особенно в контексте войны в Газе. Алтун подчеркнул необходимость реформирования мировой системы, сославшись на тезисы президента Турции: «Мир больше пяти» (отсылка к пяти постоянным членам СБ ООН) и «Более справедливый мир возможен» #ФахреттинАлтун #ООН #МирБольшеПяти #БолееСправедливыйМир #Турция #МеждународнаяПолитика #Газа #ПраваЧеловека #МироваяСистема #РеформаООН #Политика #Лондон
ваыпи / Others
22 февраля 2025 г.
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