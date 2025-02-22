Алтун: ООН не справляется, мир нуждается в реформах

Управление коммуникации при президенте Турции организовало в Лондоне панельную дискуссию на тему «Более справедливый мир возможен», где глава управления Фахреттин Алтун в видеообращении затронул глобальные проблемы несправедливости и неэффективности международных организаций, особенно в контексте войны в Газе. Алтун подчеркнул необходимость реформирования мировой системы, сославшись на тезисы президента Турции: «Мир больше пяти» (отсылка к пяти постоянным членам СБ ООН) и «Более справедливый мир возможен» #ФахреттинАлтун #ООН #МирБольшеПяти #БолееСправедливыйМир #Турция #МеждународнаяПолитика #Газа #ПраваЧеловека #МироваяСистема #РеформаООН #Политика #Лондон