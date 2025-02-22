ХАМАС передал шесть израильских пленных представителям Международного комитета Красного Креста. В ответ Израиль освободит 620 палестинцев, увеличив ранее заявленное число в 602 человека.

Среди освобожденных 151 человек приговорены к пожизненному или длительному заключению. По данным медиа-офиса, связанного с ХАМАС, 95 заключенных принадлежат к ХАМАС, 40 – к ФАТХ, 12 – к «Исламскому джихаду», 4 – к Народному фронту освобождения Палестины.

Ожидается, что 43 освобожденных отправятся на оккупированные Западный берег и Восточный Иерусалим, 11 – в сектор Газа, а 97 – будут депортированы за границу.

Кроме того, среди освобожденных 469 палестинцев – 24 женщины и дети, задержанные в Газе после 7 октября 2023 года.

По данным Палестинского общества заключенных, в число освобожденных входят 41 человек, ранее выпущенные в рамках сделки Шалита, но впоследствии снова арестованные Израилем.

Соглашение о перемирии и обмене пленными вступило в силу 19 января. В первых шести раундах обмена Израиль освободил 1135 палестинцев в обмен на 19 израильских пленных и пятерых граждан Таиланда. Также были переданы тела четырех израильтян.

Согласно договоренностям, в рамках первого этапа перемирия, рассчитанного на 42 дня, планируется освободить более 1900 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.