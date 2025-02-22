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В Болгарии штурмуют представительство ЕС
В Софии сторонники националистической партии «Возрождение» атаковали представительство ЕС, выступая против перехода Болгарии на евро
В Болгарии штурмуют представительство ЕС
В Софии сторонники партии «Возрождение» атаковали представительство ЕС / Фото: Reuters
22 февраля 2025 г.

В столице Болгарии несколько тысяч сторонников националистической партии «Возрождение» попытались штурмовать представительство Евросоюза. Они подожгли входную дверь здания, забросали его красной краской, яйцами, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция разогнала протестующих, начались столкновения.

По данным Министерства внутренних дел Болгарии, задержаны не менее шести человек. Около десяти сотрудников полиции получили травмы. Эти данные уточняются.

Беспорядки произошли на фоне акции против перехода Болгарии с национальной валюты лев на евро. Протестующие скандировали «Нет евро!» и «Отставка!».

Акция началась у здания Центрального банка Болгарии. Там демонстранты сожгли чучела председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард и других чиновников. Некоторые размахивали флагами Болгарии, СССР и ГДР, другие держали плакаты с надписью «Мы не хотим евро».

Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов заявил, что протест направлен на защиту свободы.

«Мы не хотим, чтобы финансовая независимость Болгарии была разрушена», — подчеркнул он.

Правительство осудило нападение, заявив, что подобные действия «противоречат принципам верховенства закона».

Новый кабинет министров, сформированный в прошлом месяце, подтвердил курс на вступление в еврозону в 2025 году. Однако общество в стране разделилось. Многие опасаются, что введение евро вызовет резкий рост цен, как это произошло в Хорватии в 2023 году, отмечает Reuters.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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