ПОЛИТИКА
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Келлог: Украина жертвует собой ради дипломатии
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Вашингтон поддерживает Украину, но подчеркнул, что все войны заканчиваются переговорами
Келлог: Украина жертвует собой ради дипломатии
Кит Келлог и Владимир Зеленский / Фото: Reuters
22 февраля 2025 г.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон поддерживает Киев, но любая сделка с Москвой должна гарантировать, что новая война не начнется. Его слова приводит Sky News.

Келлог, отставной генерал с 56-летним военным стажем, в пятницу посетил военный госпиталь в Ирпене, где встретился с ветеранами, перенесшими ампутации.

«Главная причина, по которой я здесь, — в том, что президент Трамп хочет остановить убийства», — заявил он.

Генерал поговорил с примерно 20 украинскими военными. Один из них спросил его, можно ли доверять России и переговорам с ней.

«Отличный вопрос. Вы должны заглянуть в историю. Все войны заканчиваются переговорами, даже окончательная победа на поле боя завершается дипломатией», — ответил Келлог.

Он отметил, что Украине «должны» за ее жертвы, поскольку именно военные дают политикам и дипломатам возможность прийти к соглашению.

«Вы спрашиваете: «Вы с нами?» И ответ — да, мы с вами», — добавил он.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча высокопоставленных представителей США и России. Украину и европейские страны на нее не пригласили.

После встречи Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что его рейтинг составляет всего 4%, что не подтверждают внутренние опросы. Зеленский призвал Трампа не повторять «российскую дезинформацию», а европейские лидеры выразили ему поддержку.

На этом фоне между США и Украиной продолжается спор по соглашению об ископаемых. Киев настаивает, что не примет документ без гарантий безопасности от Вашингтона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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