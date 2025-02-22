Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон поддерживает Киев, но любая сделка с Москвой должна гарантировать, что новая война не начнется. Его слова приводит Sky News.

Келлог, отставной генерал с 56-летним военным стажем, в пятницу посетил военный госпиталь в Ирпене, где встретился с ветеранами, перенесшими ампутации.

«Главная причина, по которой я здесь, — в том, что президент Трамп хочет остановить убийства», — заявил он.

Генерал поговорил с примерно 20 украинскими военными. Один из них спросил его, можно ли доверять России и переговорам с ней.

«Отличный вопрос. Вы должны заглянуть в историю. Все войны заканчиваются переговорами, даже окончательная победа на поле боя завершается дипломатией», — ответил Келлог.

Он отметил, что Украине «должны» за ее жертвы, поскольку именно военные дают политикам и дипломатам возможность прийти к соглашению.

«Вы спрашиваете: «Вы с нами?» И ответ — да, мы с вами», — добавил он.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча высокопоставленных представителей США и России. Украину и европейские страны на нее не пригласили.

После встречи Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что его рейтинг составляет всего 4%, что не подтверждают внутренние опросы. Зеленский призвал Трампа не повторять «российскую дезинформацию», а европейские лидеры выразили ему поддержку.

На этом фоне между США и Украиной продолжается спор по соглашению об ископаемых. Киев настаивает, что не примет документ без гарантий безопасности от Вашингтона.