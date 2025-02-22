21 февраля Украина получила от администрации Дональда Трампа новую версию соглашения по использованию природных ресурсов. Как сообщают NV и The New York Times, условия документа стали жестче по сравнению с предыдущей версией.

Ранее проект соглашения предусматривал создание совместного с США фонда, куда передавались бы права на разработку недр. Средства от добычи полезных ископаемых распределялись бы между Киевом и Вашингтоном поровну.

В обновленном варианте США требуют 100% контроля над фондом и предлагают распределять будущие доходы в соотношении два к одному: две трети прибыли поступали бы от Украины, а оставшаяся треть считалась бы вкладом США, уже предоставленным в виде военной помощи.

Вашингтон также предлагает закрепить размер фонда на уровне 500 млрд долларов — сумма, которую США намерены получить от Украины в качестве компенсации за оказанную военную и финансовую поддержку. В предыдущей версии этого требования не было.

Кроме того, в проекте появился пункт о будущих доходах с территорий, оккупированных Россией. Если Украина их вернет, 66% поступлений с добычи ресурсов на этих землях должны идти в американский фонд.

The New York Times отмечает, что новый проект содержит «те же условия, которые Киев ранее отверг как слишком обременительные», а некоторые пункты стали еще жестче. Украинские источники NV, участвующие в обсуждении документа, также называют обновленную версию соглашения менее выгодной для Киева.