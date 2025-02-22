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Вашингтон усилил давление на Киев
Администрация Трампа передала Украине новую, более жесткую версию соглашения по природным ресурсам
Вашингтон усилил давление на Киев
Администрация Трампа передала Украине новую версию соглашения по природным ресурсам / Фото: Reuters
22 февраля 2025 г.

21 февраля Украина получила от администрации Дональда Трампа новую версию соглашения по использованию природных ресурсов. Как сообщают NV и The New York Times, условия документа стали жестче по сравнению с предыдущей версией.

Ранее проект соглашения предусматривал создание совместного с США фонда, куда передавались бы права на разработку недр. Средства от добычи полезных ископаемых распределялись бы между Киевом и Вашингтоном поровну.

В обновленном варианте США требуют 100% контроля над фондом и предлагают распределять будущие доходы в соотношении два к одному: две трети прибыли поступали бы от Украины, а оставшаяся треть считалась бы вкладом США, уже предоставленным в виде военной помощи.

Вашингтон также предлагает закрепить размер фонда на уровне 500 млрд долларов — сумма, которую США намерены получить от Украины в качестве компенсации за оказанную военную и финансовую поддержку. В предыдущей версии этого требования не было.

Кроме того, в проекте появился пункт о будущих доходах с территорий, оккупированных Россией. Если Украина их вернет, 66% поступлений с добычи ресурсов на этих землях должны идти в американский фонд.

The New York Times отмечает, что новый проект содержит «те же условия, которые Киев ранее отверг как слишком обременительные», а некоторые пункты стали еще жестче. Украинские источники NV, участвующие в обсуждении документа, также называют обновленную версию соглашения менее выгодной для Киева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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