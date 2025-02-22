Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости справедливого и прочного мира в Украине, отметив, что он не должен быть навязанным.

«Мир должен быть свободен от навязывания. Ни право сильного, ни законы дикого Запада», — сказал Санчес, выступая на съезде Социалистической рабочей партии Испании (PSOE) в автономном сообществе Кастилия и Леон.

Он раскритиковал переговоры между США и Россией, отметив, что Украина и Евросоюз не должны быть исключены из процесса.

«Мир в Украине и безопасность Европы не могут быть навязаны извне. Украинцы и европейцы должны сами прийти к соглашению», — подчеркнул он.

Санчес заявил, что мир должен основываться на принципах международного права, уважения суверенитета и многостороннего порядка.

«Уступка агрессору — это не мир, а путь к новым и более серьезным нападениям. Поэтому мы должны работать над справедливым и прочным миром», — добавил он.

Глава испанского правительства также сообщил, что 24 февраля посетит Украину и встретится с Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить поддержку Киева.

Санчес также отметил, что Украина стремится стать частью Евросоюза, а нападение России было вызвано именно этим стремлением.