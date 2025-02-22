ПОЛИТИКА
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Польша не оставит Украину без Starlink
Несмотря на давление США в вопросе критических минералов Украины, Варшава продолжит финансировать спутниковый интернет для своего соседа
Польша не оставит Украину без Starlink
Военнослужащий 47-й бригады ВСУ настраивает систему спутникового интернета Starlink на своих позициях на линии фронта / Фото: Reuters / Others
22 февраля 2025 г.

Польша продолжит оплачивать подписку Starlink для Украины, несмотря на сообщения о возможном отключении спутникового интернета со стороны США, которые, по информации Reuters, используют это как рычаг давления в переговорах о доступе к критическим минералам.

«Мы платим и будем продолжать платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины», — заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в социальной сети X. «Я не могу представить, что кто-то может решить прекратить коммерческий контракт на услугу, стороной которой является Польша».

По информации с сайта польского президента, с начала войны в Украине в феврале 2022 года Варшава поставила Украине 20 000 терминалов Starlink и финансирует их обслуживание для поддержания интернет-связи.

Тем временем президент Анджей Дуда встретился с Дональдом Трампом в кулуарах Консервативной конференции политических действий (CPAC). Встреча происходит на фоне растущего раскола между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, что вызывает беспокойство европейских союзников Киева. На встрече Трамп высоко оценил оборонные расходы Польши, которые составляют 4,7% ВВП – самый высокий показатель среди стран НАТО.

Ранее Трамп обвинил Украину в развязывании войны, хотя позже в интервью Fox News признал факт российского вторжения: «Я не пытаюсь показать [президента РФ Владимира] Путина лучше или добрее. Я просто говорю вам факт, что войны не должно было быть».

SpaceX, управляющая системой Starlink, и представители украинских военных пока не прокомментировали ситуацию с возможным отключением спутникового интернета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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