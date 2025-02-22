Некоммерческая организация Stop AAPI зафиксировала рекордный всплеск ненависти к американцам азиатского происхождения после президентских выборов 2024 года. В январе 2025 года количество оскорблений достигло исторического максимума - 87 945 случаев.

«Мы крайне обеспокоены последними всплесками ненависти, с которыми сталкиваются азиатские сообщества сегодня, как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни», — заявила Манджуша Кулкарни, соучредитель Stop AAPI Hate. «Трамп и его сторонники годами разжигали пламя антиазиатских предрассудков. И сегодня они продолжают воодушевлять расистов на совершение актов ненависти».

Особенно острая ситуация сложилась в декабре 2024 года, когда Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили увеличить количество рабочих виз H-1B. Это предложение совпало с антимигрантской риторикой предвыборной кампании Трампа. В результате индийских специалистов, основных получателей этих виз, стали массово обвинять в «краже рабочих мест» и подрыве «белого благосостояния».

Статистика показывает, что 75% всех оскорблений (63 258 случаев) направлены против выходцев из Южной Азии. Ненависть затронула не только технических специалистов, но и водителей Uber, работников фастфуда и колл-центров. После убийства CEO United HealthCare появились призывы к нападениям на индийских и индийско-американских руководителей компаний.

«Являясь единственной расовой группой, где большинство - иммигранты в первом поколении, сообщества AAPI испытывают разрушительный вред в результате ксенофобской повестки Трампа», — подчеркнула Синтия Чой, соучредитель Stop AAPI Hate.

Эксперты отмечают прямую связь между негативным освещением иммигрантов в СМИ и ростом враждебности к этим группам. Онлайн-угрозы часто предшествуют реальным преступлениям на почве ненависти, поэтому мониторинг интернет-пространства может служить системой раннего предупреждения.