ПОЛИТИКА
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Палестинская мать ждет освобождения сына несмотря на задержку Израилем обмена
Палестинка Амаль ждет освобождения своего сына из тюрьмы, узнав о заявлении Израиля об отсрочке освобождения палестинских заключенных, в ожидании консультаций по вопросам безопасности, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел перед вторым этапом переговоров. #Газа #ХАМАС #КрасныйКрест #обмен #сын #мать #Израиль
Палестинская мать ждет освобождения сына несмотря на задержку Израилем обмена / Others
23 февраля 2025 г.
Истории
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