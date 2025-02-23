Палестинская мать ждет освобождения сына несмотря на задержку Израилем обмена

Палестинка Амаль ждет освобождения своего сына из тюрьмы, узнав о заявлении Израиля об отсрочке освобождения палестинских заключенных, в ожидании консультаций по вопросам безопасности, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел перед вторым этапом переговоров. #Газа #ХАМАС #КрасныйКрест #обмен #сын #мать #Израиль