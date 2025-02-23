Офис премьер-министра Израиля объявил в воскресенье о приостановке освобождения палестинских заключенных. В заявлении говорится о принятом решении отложить освобождение пленных палестинцев, запланированное на вчера, до «гарантированного освобождения следующих заложников, без унизительных церемоний».

В качестве причины Израиль указал неоднократные нарушения ХАМАС соглашения о прекращении огня и обмене заложниками. Освобождение палестинских заключенных состоится только после передачи следующей группы израильских пленных.

В субботу были освобождены шестеро израильтян - последние живые заложники, которые должны были быть переданы в рамках первого этапа перемирия. На следующей неделе планировалась передача тел четырех израильских заключенных.

Представитель ХАМАС Абдул Латиф Аль-Кану ранее обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня, поскольку в субботу запланированное освобождение палестинцев не состоялось.

Среди освобожденных в субботу - Элия Коэн (27 лет), Омер Шем Тов (22 года) и Омер Венкерт (23 года). Они были переданы Красному Кресту в центральной части сектора Газа. Шестой освобожденный пленник - 36-летний Хишам Аль-Саид - был передан Красному Кресту в Газе без публичной церемонии.

По данным палестинских органов здравоохранения, в результате израильского вторжения в Газу погибло не менее 48 000 человек, большая часть эксклава превращена в руины, а сотни тысяч людей находятся во временных убежищах и зависят от гуманитарной помощи.