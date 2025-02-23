США намерены провести в понедельник утром голосование в Совете Безопасности ООН по краткому проекту резолюции о третьей годовщине начала войны в Украине, передает Reuters. Голосование должно состояться до заседания Генеральной Ассамблеи, где 193 страны-члена ООН планировали рассмотреть украинско-европейский проект резолюции.

Если 15 членов Совбеза примут американский текст, это позволит США и России утверждать, что нет необходимости в проведении заседания Генассамблеи и голосовании по резолюции, подготовленной Украиной и Европой.

Очередная дипломатическая напряженность в западном блоке образовалась после того, как США отказались поддержать украинский проект. В служебной записке, попавшей в распоряжение The Wall Street Journal, американские дипломаты уведомили европейских коллег о намерении выступить против украинской резолюции и призвали убедить Киев отозвать свой текст.

Европейские дипломаты отмечают, что до последних дней США работали с Европой над украинским проектом, предлагая незначительные изменения. В пятницу Вашингтон попросил украинских представителей отозвать резолюцию, но получил отказ. Британские и французские дипломаты предложили США внести поправки в свой проект, но Вашингтон отказался.

Развернутая украинская резолюция четко возлагала вину за вторжение на Россию. Американский проект из трех параграфов призывает к «скорому завершению» конфликта и скорбит о «трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной».

«Через поддержку этой резолюции мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его прекратить, и что мир возможен», — заявил госсекретарь Марко Рубио.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул в соцсетях: «Ответственность России за войну не может быть поставлена под сомнение».

По словам европейских дипломатов, 110 стран были готовы поддержать украинскую резолюцию в Генеральной Ассамблее, что обеспечило бы явное большинство. Российский посол при ООН Василий Небензя назвал американский проект «хорошим шагом».

Решение о возможном переносе заседания Совбеза должен принять Китай, председательствующий в Совете в феврале. Для принятия резолюции необходимо минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза - США, России, Китая, Великобритании или Франции.

Дипломатический маневр США происходит на фоне попыток президента Дональда Трампа выступить посредником в завершении войны, что вызвало обмен резкими замечаниями с президентом Украины Владимиром Зеленским и обеспокоенность европейских союзников возможным исключением из мирных переговоров.