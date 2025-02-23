ПОЛИТИКА
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Турция вошла в клуб триллионных экономик
На конгрессе правящей партии президент Эрдоган представил амбициозную программу развития страны: от борьбы с терроризмом до демографического роста и экономического прорыва
Турция вошла в клуб триллионных экономик
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
23 февраля 2025 г.

На 8-м очередном конгрессе Партии справедливости и развития президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с масштабным заявлением о будущем страны. В своей речи он затронул вопросы безопасности, экономики и демографической политики.

По словам турецкого лидера, «в скором времени мрачная тень терроризма, насилия и оружия полностью исчезнет с просторов нашей страны и всего региона». Он подчеркнул необходимость национального единства: «Турки, курды и арабы – все мы вместе объединимся и разрушим стену террора, которая вот уже 40 лет возводится на крови наших детей».

Президент отметил экономические достижения страны: резервы Центробанка достигли рекордных 173 млрд долларов, а доход на душу населения вырос с 3600 до 13243 долларов. «После публикации данных за прошлый год мы, с Божьей помощью, превысим отметку в 15 тыс. долларов», — заявил он.

Особое внимание Эрдоган уделил оборонной промышленности, подчеркнув лидерство Турции в производстве беспилотников и 11-е место в мире по экспорту военной продукции. По его словам, благодаря увеличению инвестиций, производства и экспорта национальный доход страны вырос в шесть раз, что позволило Турции войти в клуб стран с триллионной экономикой.

В завершение президент анонсировал новый этап демографической политики, направленный на повышение темпов прироста населения, и подтвердил стремление страны перейти из категории стран с доходом выше среднего в группу государств с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка.

«Мы сохраняем нашу цель увенчать демократию новой, гражданской, всеобъемлющей конституцией», — заключил президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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