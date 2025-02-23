ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Заснеженная Каппадокия: сказочные виды с высоты птичьего полета
Разноцветные воздушные шары парят над покрытыми снегом ландшафтами Каппадокии, открывая сказочные виды на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенная в центральной части Турции Каппадокия известна во всем мире своими уникальными вулканическими конусами, известными как сказочные трубы, подземным городом и высеченными в скалах домами, а также древними раннехристианскими церквями и келиями. #Турция #Каппадокия #воздушныешары #путешествие #пейзаж #зимнийпейзаж #ЮНЕСКО
Заснеженная Каппадокия: сказочные виды с высоты птичьего полета / Others
23 февраля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us