Заснеженная Каппадокия: сказочные виды с высоты птичьего полета

Разноцветные воздушные шары парят над покрытыми снегом ландшафтами Каппадокии, открывая сказочные виды на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенная в центральной части Турции Каппадокия известна во всем мире своими уникальными вулканическими конусами, известными как сказочные трубы, подземным городом и высеченными в скалах домами, а также древними раннехристианскими церквями и келиями. #Турция #Каппадокия #воздушныешары #путешествие #пейзаж #зимнийпейзаж #ЮНЕСКО