ПОЛИТИКА
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«Что я сделал для Трампа за неделю»
Илон Маск потребовал от всех федеральных чиновников США письменно отчитаться о своих заслугах за минувшую неделю. В противном случае их уволят
«Что я сделал для Трампа за неделю»
Фото: AP / Others
23 февраля 2025 г.

Глава Департоамента по госэффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что все федеральные чиновники должны отчитаться о своей работе за последнюю неделю, иначе их уволят. В субботу он написал на X, что каждому работнику придет электронное письмо с просьбой перечислить «примерно пять пунктов» выполненных задач. Отсутствие ответа, по словам Маска, будет расценено как добровольное увольнение.

Письмо, отправленное спустя два часа после его поста, поступило в различные агентства — от Госдепартамента до Министерства по делам ветеранов. При этом там отмечается, что раскрывать секретную информацию сотрудникам запрещено.

Юристы заявляют, что такие требования незаконны, однако это очередной шаг администрации Трампа в рамках сокращения государственного аппарата. Ранее Белый дом предложил добровольное увольнение федеральных служащих, на что уже согласились 77 тыс. человек, а Министерство обороны объявило о сокращении 5,4 тыс. сотрудников.

Американская федерация государственных служащих осудила Маска и Трампа, назвав их действия «презрением к работникам». Демократы в Конгрессе призывают бойкотировать требование. Тем временем источники в федеральных ведомствах отмечают, что в администрации Трампа испытывают сложности с массовыми увольнениями, поскольку госслужащих нельзя просто уволить, как работников частных компаний.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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