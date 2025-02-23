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Впервые за 20 лет израильские танки на Западном берегу
Израиль расширяет свою военную кампанию на Западном берегу, впервые с 2002 года введя туда тяжелую технику
Впервые за 20 лет израильские танки на Западном берегу
Фото: АА / Others
23 февраля 2025 г.

Израиль впервые за более чем 20 лет ввел танки на территорию оккупированного Западного берега. Согласно заявлению армии, подразделения пехотной бригады «Нахаль» и коммандос «Дувдеван» начали операции в нескольких деревнях возле Дженина.

По данным израильского общественного вещателя KAN, развертывание бронетехники знаменуют собой расширение военной агрессии в северной части Западного берега. В последний раз Израиль вводил танки в этот регион в 2002 году в рамках операции «Защитная стена».

С начала нынешних рейдов в прошлом месяце израильская армия убила не менее 60 человек и вынудила тысячи покинуть свои дома. С 7 октября 2023 года в результате атак израильских военных и поселенцев на Западном берегу погибли 923 палестинца, около 7 тыс. получили ранения, сообщает Минздрав Палестины.

Международный суд ООН в июле признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной и потребовал вывода всех поселений из Западного берега и Восточного Иерусалима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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