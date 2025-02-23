Евросоюз активизирует поиск способов конфискации замороженных российских активов, стремясь усилить поддержку Украины на фоне возможного сокращения помощи со стороны США. По данным источников Bloomberg, обсуждается вариант использования этих средств в качестве залога для создаваемой Международной комиссии по искам, которая определит компенсации, причитающиеся Украине. Если Москва откажется выплачивать ущерб, активы могут быть изъяты.

Санкции ЕС, стран G7 и Австралии заблокировали около $280 млрд российских государственных активов, большая часть которых хранится в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Кроме того, по оценкам Минфина США, заморожены личные активы на сумму $58 млрд, включая недвижимость, яхты и самолеты, принадлежащие российским миллиардерам.

Ранее на этой неделе Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия — в рамках переговоров с новой администрацией США — может согласиться на использование замороженных в Европе активов для восстановления Украины. Однако отмечалось, что Москва настаивает: часть этих средств должна быть направлена на территории, находящиеся под ее контролем.

Вопрос полной конфискации российских резервов вызывает разногласия среди членов ЕС. Германия и Франция опасаются правовых последствий и возможного подрыва международного статуса евро. Тем временем страны G7 уже направили доходы от замороженных активов на обеспечение кредита Украине в $50 млрд.

Ожидается, что 24 марта в Брюсселе начнутся переговоры по созданию Международной комиссии по искам. Ее задача — оценка ущерба и определение суммы, которую Россия должна выплатить. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что «не может быть справедливости без компенсации» и что Москва должна нести ответственность за свои действия.