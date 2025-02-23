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ЕС придумал, как забрать российские деньги
Евросоюз хочет сделать из заблокированных на своей территории средств РФ залог — суд назначит Украине компенсации, а если Москва откажется платить, все конфискуют
ЕС придумал, как забрать российские деньги
Урсула фон дер Ляйен / Фото: пресс-служба Европарламента / Others
23 февраля 2025 г.

Евросоюз активизирует поиск способов конфискации замороженных российских активов, стремясь усилить поддержку Украины на фоне возможного сокращения помощи со стороны США. По данным источников Bloomberg, обсуждается вариант использования этих средств в качестве залога для создаваемой Международной комиссии по искам, которая определит компенсации, причитающиеся Украине. Если Москва откажется выплачивать ущерб, активы могут быть изъяты.

Санкции ЕС, стран G7 и Австралии заблокировали около $280 млрд российских государственных активов, большая часть которых хранится в бельгийском клиринговом центре Euroclear. Кроме того, по оценкам Минфина США, заморожены личные активы на сумму $58 млрд, включая недвижимость, яхты и самолеты, принадлежащие российским миллиардерам.

Ранее на этой неделе Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия — в рамках переговоров с новой администрацией США — может согласиться на использование замороженных в Европе активов для восстановления Украины. Однако отмечалось, что Москва настаивает: часть этих средств должна быть направлена на территории, находящиеся под ее контролем.

Вопрос полной конфискации российских резервов вызывает разногласия среди членов ЕС. Германия и Франция опасаются правовых последствий и возможного подрыва международного статуса евро. Тем временем страны G7 уже направили доходы от замороженных активов на обеспечение кредита Украине в $50 млрд.

Ожидается, что 24 марта в Брюсселе начнутся переговоры по созданию Международной комиссии по искам. Ее задача — оценка ущерба и определение суммы, которую Россия должна выплатить. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что «не может быть справедливости без компенсации» и что Москва должна нести ответственность за свои действия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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