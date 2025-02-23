Тысячи людей в Бейруте простились с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой, который был убит при израильском авиаударе пять месяцев назад. Массовая церемония прошла на стадионе Camille Chamoun Sports City, вмещающем 55 тыс. человек. Насралла возглавлял поддерживаемую Ираном группировку десятилетиями, превратив ее в мощную военную силу с региональным влиянием. Его убийство стало серьезным ударом по «Хезболле», иранским прокси-силам в регионе и частью масштабной эскалации конфликта. Тем не менее, новый лидер движения Наим Касем заявил, что организация остается «сильной» и не намерена сдаваться. Во время похорон израильские самолеты дважды пролетели над Бейрутом, вызвав у собравшихся выкрики «Смерть Израилю». Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац написал в соцсетях, что эти пролеты — «четкий сигнал» врагам. На церемонии присутствовали министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, представители иракских шиитских движений и делегация хуситов из Йемена. Похороны стали демонстрацией силы для «Хезболлы», ослабленной войной с Израилем, потерей большей части руководства и тысяч бойцов. Положение группировки осложнилось и в политике: после войны ей не удалось навязать свою волю при формировании нового правительства (как это случалось прежде), а упоминание о законности ее вооруженных сил исчезло из программы кабинета. Ударом стало и свержение сирийского президента Башара Асада, который обеспечивал «Хезболле» надежные пути снабжения.