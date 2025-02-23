Кто такой доктор Хуссам Абу Сафия – главврач больницы «Кемаль Адван» в Газе?

Единственная «вина» доктора Хуссама Абу Сафии заключалась в том, что он посвятил себя лечению пациентов и выполнял свой врачебный долг в условиях геноцидной войны Израиля против палестинской Газы. Эта жертва стоила ему всего, и именно из-за нее Тель-Авив наказал его заключением. #Газа #КемальАдван #больница #доктор #АбуСафия #главврач #Израиль