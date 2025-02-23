Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару с официальным визитом в понедельник, сообщили агентству «Анадолу» дипломатические источники. В ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом планируется обсудить двустороннее сотрудничество в сферах торговли, энергетики и туризма. Особое внимание будет уделено урегулированию российско-украинского конфликта. Министры обменяются мнениями о возможностях достижения справедливого и устойчивого мира, а также обсудят контакты между США и Россией. Ожидается, что Турция вновь подтвердит свою готовность выступить посредником в переговорах, напомнив о роли, которую она сыграла в этом процессе в 2022 году. Кроме того, стороны затронут ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке. Анкара намерена подчеркнуть необходимость полного очищения Сирии от террористических элементов, сохранения ее территориальной целостности и политического единства. Турецкая сторона также выразит несогласие с агрессивной позицией Израиля, угрожающей суверенитету Сирии, и подчеркнет важность начала восстановительных работ для стабилизации обстановки в стране, сообщает АА. Министр Фидан также поднимет вопрос о ситуации в Газе, заявив о необходимости превращения перемирия в постоянный мир и наращивания гуманитарной помощи. Турция намерена вновь подчеркнуть, что насильственное переселение палестинцев неприемлемо, а достижение мира возможно только на основе решения о создании двух государств.