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Израильские заложники на церемонии передачи призвали Нетаньяху завершить сделку о прекращении огня
Двое израильских заложников, подлежащих освобождению во втором этапе обмена пленными с ХАМАС, наблюдали за субботней церемонией передачи в Нусейрате в Газе. Они призвали израильское правительство завершить сделку о прекращении огня и добиться их освобождения. Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что заложников зовут Эвьятар Давид и Гай Гильбоа-Далаль. #Газа #Нусейрат #ХАМАС #КрасныйКрест #обмен #погибшие #прекращениеогня #Израиль
Израильские заложники на церемонии передачи призвали Нетаньяху завершить сделку о прекращении огня / Others
23 февраля 2025 г.
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