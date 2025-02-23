Израильские заложники на церемонии передачи призвали Нетаньяху завершить сделку о прекращении огня

Двое израильских заложников, подлежащих освобождению во втором этапе обмена пленными с ХАМАС, наблюдали за субботней церемонией передачи в Нусейрате в Газе. Они призвали израильское правительство завершить сделку о прекращении огня и добиться их освобождения. Израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила, что заложников зовут Эвьятар Давид и Гай Гильбоа-Далаль. #Газа #Нусейрат #ХАМАС #КрасныйКрест #обмен #погибшие #прекращениеогня #Израиль