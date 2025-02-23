Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост в обмен на мир или членство страны в НАТО.

«Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить», — ответил журналисту украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что предложил европейским лидерам провести саммит по гарантиям безопасности для Украины в одной из столиц стран ЕС.

Он подчеркнул, что война идет на украинской территории, и именно Киев должен определять условия мирного урегулирования.

В преддверии саммита в Киеве, который пройдет 24 февраля, Зеленский сообщил, что в нем примут участие 37 мировых лидеров, в том числе 13 лично и 24 в формате онлайн. Также ожидается присутствие руководства ЕС и лидеров североевропейских стран.

Президент подчеркнул, что одной из ключевых тем встречи станут украинские технологии в сфере дронов и радиоэлектронной борьбы и заявил о существенных успехах Киева в этой области. «Это сегодня наш приоритет, где мы впереди всех, слава Богу. И впереди врагов — это очень важно. В технологиях, в дронах, в системах радиоэлектронной борьбы, и несколько форматов завтра будут и об этом», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Пресс-конференция, приуроченная к трехлетней годовщине горячей фазы российско-украинской войны проходит на фоне заочного конфликта между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал украинского президента «диктатором без выборов» и заявил, что тот ничего не сделал для окончания войны. Зеленский ответил, что Трамп живет в «российском дезинформационном пузыре» и призвал его не повторять тезисы Москвы.