В Сирии 25 февраля начнется национальный диалог, целью которого станет определение будущего страны после свержения режима Башара Асада. Как сообщили два члена подготовительного комитета, конференция пройдет под пристальным вниманием мирового сообщества, рассматривающего возможность смягчения санкций против Дамаска, сообщает Reuters. Проведение диалога стало одним из ключевых обещаний движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которое 8 декабря взяло под контроль Дамаск, вынудив Асада бежать в Россию и положив конец более чем 50-летнему правлению его семьи. За последнюю неделю подготовительный комитет, состоящий из семи человек, провел консультации с 4 тыс. жителей страны. Их мнение будет учтено при разработке конституционной декларации, экономической политики и институциональных реформ, пишет турецкая газета Daily Sabah. По словам назначенного переходным правительством президента Ахмеда аш-Шара, процесс написания новой конституции может занять до трех лет, а выборы пройдут через четыре года. Конференция рассчитана на два дня, но при необходимости может быть продлена. Ожидается, что уже в следующем месяце будет сформировано новое правительство.