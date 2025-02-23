ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган переговорил с Макроном
Лидеры Турции и Франции обсудили российско-украинскую войну и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Эрдоган переговорил с Макроном
Фото: АА / Others
23 февраля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Об этом сообщило Управление коммуникаций.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для завершения войны между Россией и Украиной и готова внести вклад в мирные переговоры, включая их проведение на своей территории. Он отметил важность диалога, в котором будут участвовать обе стороны конфликта, без исключения какой-либо из них.

Касаясь ситуации в Газе, президент Турции заявил, что план переселения палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую страну является неприемлемым.

По итогам переговоров лидеры договорились о более тесной координации в рамках НАТО и усилении взаимодействия между Турцией и Францией в новом политическом цикле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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