Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Об этом сообщило Управление коммуникаций.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для завершения войны между Россией и Украиной и готова внести вклад в мирные переговоры, включая их проведение на своей территории. Он отметил важность диалога, в котором будут участвовать обе стороны конфликта, без исключения какой-либо из них.

Касаясь ситуации в Газе, президент Турции заявил, что план переселения палестинцев в Египет, Иорданию или любую другую страну является неприемлемым.

По итогам переговоров лидеры договорились о более тесной координации в рамках НАТО и усилении взаимодействия между Турцией и Францией в новом политическом цикле.