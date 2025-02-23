Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) одержал победу на досрочных выборах в Германии, согласно экзитполам, опубликованным телеканалом ZDF. Теперь лидер правоцентристов Фридрих Мерц имеет высокие шансы сменить Олафа Шольца на посту канцлера. По данным опросов, ХДС/ХСС набрали 28,5% голосов, второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20%, а Социал-демократическая партия (СДП) Шольца оказалась на третьем месте с 16,5%. В заявлении на платформе X христианские демократы поблагодарили избирателей за доверие и пообещали руководить страной «с решимостью и ответственностью». Результаты голосования стали серьезным поражением для социал-демократов, которые возглавляли правительство по итогам выборов 2021 года. Тогда христианские демократы заняли второе место, а крайне правая АдГ оказалась лишь четвертой. Выборы прошли в сложный период для Германии, которая столкнулась с экономическим спадом и политической нестабильностью. В декабре прошлого года распалась правящая коалиция СДП Шольца, «Зеленых» и Свободной демократической партии из-за разногласий по бюджетной политике. Новому правительству предстоит не только преодолеть экономические трудности, но и справиться с ростом популярности ультраправых и напряженными отношениями между Европой и США в условиях второго президентского срока Дональда Трампа и продолжающейся российско-украинской войны под боком.