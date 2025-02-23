Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что основой для урегулирования конфликта между Россией и Украиной могут стать договоренности, достигнутые сторонами в ходе стамбульских переговоров 2022 года.

По мнению Уиткоффа, российско-украинский конфликт был спровоцирован, однако «это не обязательно означает, что его спровоцировали россияне». Дипломат отметил, что в тот период велись активные разговоры о вступлении Украины в НАТО, что «по существу стало угрозой для россиян».

«Мы были очень-очень близки к тому, чтобы что-то подписать, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. И я думаю, это будет потрясающий день», — сказал Уиткофф.

«Президент [Трамп] как никто другой понимает искусство заключения сделок. Ведь сделка может считаться удачной лишь тогда, когда ее условия в равной мере устраивают все вовлеченные стороны», — продолжил спецпосланник.

Он также отметил, что в случае достижения урегулирования, американские компании смогут вернуться в Россию и возобновить свой бизнес в стране.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам на базе стамбульских соглашений. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты «лоббисты войны».

Надо сказать, что разговоры о возобновлении стамбульских соглашений совпали с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию. В рамках визита российский дипломат встретится 24 февраля с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как ожидается, особое внимание будет уделено поиску путей прекращения конфликта в Украине и установлению справедливого и прочного мира дипломатическими методами. Дипломаты обменяются мнениями о недавних контактах между США и Россией, а также обсудят возможный вклад Анкары в этот процесс.

Турецкая сторона подчеркнет свою готовность вновь выступить в роли посредника и организатора прямых переговоров между Россией и Украиной, как это уже было в марте 2022 года в Стамбуле.