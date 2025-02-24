Швейцария рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Об этом заявил командующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Томас Зюссли в интервью газете Blick, опубликованном 23 февраля.

По его словам, при соответствующем решении Федерального совета и парламента швейцарская армия сможет подготовить и отправить в Украину около 200 солдат в течение 9–12 месяцев.

Зюссли подчеркнул, что пока это гипотетический сценарий, так как нет ясности, «как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной».

Киев настаивает на вводе западных миротворцев в качестве гарантов возможного мирного соглашения.

Франция и Великобритания обсуждают план размещения до 30 тыс. европейских военных. Президент США Дональд Трамп выступает против отправки американских войск в Украину, но рассматривает возможность ввода миротворцев из третьих стран, включая Бразилию и Китай.

Швейцария уже участвует в миротворческих операциях в Косово, Боснии, на Ближнем Востоке и в Южной Корее.