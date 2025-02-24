24 февраля 2025 г.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил российский МИД в Telegram.
Лавров прибыл в Турцию 23 февраля. Несколько дней назад он уже встречался с Фиданом, обсуждая итоги консультаций России и США, переговорный процесс по Украине, а также ситуацию в Сирии.
Турецкая сторона ранее выразила готовность принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, России и Украины.
В администрации президента Турции подтвердили, что позже Лавров встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом.