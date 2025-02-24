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Анкара принимает Лаврова
Сергей Лавров прибыл в Анкару, где встретился с Хаканом Фиданом и ожидает приема у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Анкара принимает Лаврова
Хакан Фидан и Сергей Лавров / Фото: AA
24 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил российский МИД в Telegram.

Лавров прибыл в Турцию 23 февраля. Несколько дней назад он уже встречался с Фиданом, обсуждая итоги консультаций России и США, переговорный процесс по Украине, а также ситуацию в Сирии.

Турецкая сторона ранее выразила готовность принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, России и Украины.

В администрации президента Турции подтвердили, что позже Лавров встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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