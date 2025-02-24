Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Анкаре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил российский МИД в Telegram.

Лавров прибыл в Турцию 23 февраля. Несколько дней назад он уже встречался с Фиданом, обсуждая итоги консультаций России и США, переговорный процесс по Украине, а также ситуацию в Сирии.

Турецкая сторона ранее выразила готовность принять у себя саммит по украинскому урегулированию с участием США, России и Украины.

В администрации президента Турции подтвердили, что позже Лавров встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом.