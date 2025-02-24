Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что Вашингтон поддерживает приостановку обмена и считает такой шаг оправданным.

«Президент Дональд Трамп готов поддержать Израиль в любых действиях, которые он выберет в отношении ХАМАС», — отметил Хьюз.

Несмотря на освобождение ХАМАС шести израильских пленных в рамках седьмого этапа обмена, Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это «церемониями и пропагандистским использованием освобожденных израильских пленных».

Израиль заявил, что 602 палестинца не будут освобождены, пока не будет гарантирована передача оставшихся израильских пленных и их возвращение без публичных мероприятий.

Медиа-офис по делам заключенных при ХАМАС сообщил, что в рамках обмена Израиль должен был освободить 620 палестинцев, 151 из которых приговорены к пожизненному или длительному заключению.

Палестинское общество заключенных назвало действия Израиля «государственным террором» против задержанных и их семей. Гасан Вашахи, чей брат должен был выйти на свободу, выразил разочарование: «Каждый раз, когда мы проверяли списки, моя мать теряла надежду. А теперь, когда его имя наконец появилось, Израиль остановил сделку».

Несмотря на взаимные обвинения в нарушении соглашений, перемирие, действующее с 19 января, сохраняется. Однако перспективы долгосрочного мира остаются неопределенными. Переговоры о втором этапе, включающем полный вывод израильских войск и освобождение всех оставшихся заложников, еще не начались.