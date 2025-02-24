Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, международную повестку и региональную безопасность.

Фидан подчеркнул, что Анкара продолжит координацию с Москвой по всем актуальным вопросам, включая экономическое сотрудничество и глобальные вызовы.

О войне в Украине

Касаясь третьей годовщины войны в Украине, Фидан заявил:

«Мы хотим, чтобы оба наших соседа жили в мире, безопасности и процветании. Этот конфликт должен быть урегулирован как можно скорее», — сказал он, добавив, что война оказывает негативное влияние на весь мир, особенно на страны Глобального Юга.

Фидан отметил, что Турция с самого начала призывала к дипломатическому решению конфликта и «предоставила площадку для переговоров в Стамбуле, а также сыграла ключевую роль в зерновой сделке».

Он также подчеркнул, что новая инициатива США по мирному урегулированию войны согласуется с подходом Турции:

«Мы придаем большое значение этому процессу. Устойчивый мир возможен только через переговоры, и мы готовы поддержать этот процесс, включая предоставление площадки для встреч», — заявил министр.

О Сирии

Фидан отметил, что в Сирии начался новый этап после смены власти:

«За последние три месяца Сирия положила конец 60-летнему репрессивному режиму. Теперь народ хочет построить стабильную и процветающую страну, живущую в мире с соседями. Мы будем продолжать поддерживать сирийский народ в этом процессе», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что Турция и Россия едины во мнении, что «Сирия должна сохранить территориальную целостность, а любые сепаратистские движения должны быть остановлены».

Касаясь борьбы с терроризмом, Фидан подчеркнул, что «международное сообщество должно занять единую позицию в борьбе с ДАЕШ и PKK», и добавил: «Мы ожидаем, что все будут уважать наши озабоченности в области безопасности».

О ситуации в Газе

Фидан выразил обеспокоенность возможным возобновлением войны в Газе, заявив: «Новый геноцид недопустим».

Он также осудил израильские атаки на Западный берег и призвал немедленно прекратить насильственное выселение палестинцев:

«Любые попытки насильственного переселения палестинцев обречены на провал. Страны региона демонстрируют единую позицию по этому вопросу. Приятно видеть, что Россия разделяет нашу точку зрения», — подчеркнул он.

Фидан добавил, что для прекращения агрессии Израиля в Палестине, Ливане и Сирии необходимо решительное международное давление:

«Единственный путь к прочному миру и безопасности на Ближнем Востоке — это прекращение израильской агрессии», — заключил глава МИД Турции.