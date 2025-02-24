Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране после прекращения боевых действий необходима армия численностью не менее 800 тысяч человек.

Киев нуждается во внешней финансовой поддержке для содержания столь масштабной армии, но такова цена безопасности, отметил Зеленский.

По его словам, пока Украина остается вне НАТО, она должна обеспечить финансирование вооруженных сил, чтобы противостоять России.

«Второй ключевой вопрос, на котором я хочу заострить внимание, — это финансирование украинской армии численностью не менее 800 тысяч человек. Это моя позиция. Если мы не в НАТО, если у нас еще нет надежных гарантий безопасности — а мы понимаем, что на данный момент США и ряд европейских стран против этого — то мы должны признать реальность: НАТО пока нет, хотя эта перспектива остается открытой», — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о достижении справедливого мира, он подчеркнул: первоочередная задача — заставить российского президента Владимира Путина прекратить активную фазу войны.

«Это будет сложный и долгий процесс, потому что он должен сопровождаться гарантиями безопасности для нас», — добавил политик.

Ранее Зеленский сообщил, что 24 февраля, в третью годовщину с начала российско украинской войны, в Киев прибудут лидеры 13 стран для обсуждения вопросов безопасности Украины и стратегических приоритетов. Представителей США на мероприятии не будет.

Требование Киева о дополнительном военном финансировании прозвучало на фоне трудностей украинской армии в отражении атак России и задержек западной помощи. В январе Зеленский заявлял, что в составе ВСУ уже 880 тысяч военнослужащих, однако для поддержания и расширения боеспособности требуются дополнительные средства.

Москва, в свою очередь, вновь заявила о неприемлемости вступления Украины в НАТО, предупредив, что любое присутствие иностранных войск в стране, даже без официального флага альянса, будет рассматриваться как угроза.