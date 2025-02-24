Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но боевые действия прекратит только при достижении результатов, соответствующих ее интересам.

«Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, эта позиция была четко озвучена президентом РФ Владимиром Путиным.

«Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — подчеркнул он.

Лавров также заявил, что Россия и Турция продолжают поддерживать контакты во всех сферах, несмотря на международную напряженность. Он отметил, что президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин находятся в постоянном диалоге.

Касаясь причин войны, глава МИД РФ отметил, что ее завершение «невозможно без устранения факторов, которые привели к ее началу».

Говоря о переговорах России и США в Эр-Рияде, Лавров признал наличие разногласий, но подчеркнул, что диалог с Вашингтоном будет продолжен.