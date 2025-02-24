Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что десятки тысяч палестинцев, покинувших свои дома в Дженине и Тулькарме, не смогут вернуться в лагеря на оккупированном Западном берегу. Израильская армия расширяет операции в регионе, а военные подразделения останутся там, как минимум, до конца года, уточнил Кац.

Операция «Железная стена», начавшаяся в конце прошлого месяца, стала самой масштабной военной кампанией Израиля на Западном берегу за последние 20 лет.

«Я поручил армии подготовиться к длительному присутствию в лагерях, которые были зачищены, и не допускать возвращения жителей», — заявил Кац.

Израильские войска действуют в основном в лагерях беженцев Дженина, Тулькарма, Нур-Шамса и Фары. В воскресенье армия ввела танковый взвод в Дженин и расширила операцию на соседний город Кабатия.

По данным ООН, с начала операции погибло более 50 палестинцев, включая 13-летнюю девочку в Дженине. Потери среди израильских военных составили трое человек. Около 40 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее израильские власти заявляли, что эвакуация из лагерей якобы была добровольной и что жители смогут вернуться. Однако, по данным Financial Times, в ходе недавнего визита в лагерь Дженина журналисты подтвердили, что он практически опустел: из более чем 15 тыс. жителей осталось около 1 тыс. Большая часть лагеря, включая дороги, школы, мечети и жилые дома, разрушена.

Израиль утверждает, что цель операции — якобы ликвидация вооруженных группировок, действующих в лагерях. В Тулькарме, по версии израильских властей, находилась ячейка, готовившая взрыв в автобусах в пригороде Тель-Авива. В результате инцидента никто не пострадал. Никаких доказательств своих заявлений Израиль не привел.

В пятницу премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил лагерь Тулькарм и заявил, что операция на Западном берегу будет расширена.