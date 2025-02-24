ХАМАС заявил посредникам, что не будет обсуждать дальнейшие шаги в рамках перемирия с Израилем, если не будут освобождены палестинские заключенные, как было согласовано.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим подчеркнул, что любые дальнейшие переговоры зависят от выполнения Израилем обязательства по освобождению 620 заключенных в обмен на четыре тела и шесть заложников.

Израиль 22 февраля отложил запланированное освобождение заключенных, заявив, что ХАМАС должен сначала выполнить свои условия.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что передача задержанных откладывается «до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников и без унизительных церемоний». Это, по мнению Нетаньяху, связано с тем, что ранее ХАМАС якобы медлил с выдачей заложников.

Белый дом поддержал решение Израиля, осудив обращение ХАМАС с заложниками. При этом Вашингтон отказался критиковать Тель-Авив за фактический срыв перемирия и блокаду Газы.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз назвал задержку «соразмерной мерой» и добавил, что президент Дональд Трамп поддержит Израиль «в любом решении, которое он примет в отношении ХАМАС».

Палестинское движение обвинило Израиль в нарушении договоренностей.

«Посредники должны добиться того, чтобы враг соблюдал условия соглашения», — заявил Наим.

Палестинское общество заключенных назвало действия Израиля «государственным террором» против задержанных и их семей. Гасан Вашахи, чей брат должен был выйти на свободу, выразил разочарование: «Каждый раз, когда мы проверяли списки, моя мать теряла надежду. А теперь, когда его имя наконец появилось, Израиль остановил сделку».

Несмотря на взаимные обвинения в нарушении соглашений, перемирие, действующее с 19 января, сохраняется. Однако перспективы долгосрочного мира остаются неопределенными. Переговоры о втором этапе, включающем полный вывод израильских войск и освобождение всех оставшихся заложников, еще не начались.