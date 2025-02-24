Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились совместно выступить по украинскому вопросу перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания сообщили, что Макрон и Стармер намерены убедить Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией. В обмен европейские лидеры предложат взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

Макрон планирует поговорить с Трампом 24 февраля, а Стармер встретится с ним 27 февраля в Вашингтоне.

18 февраля Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде. В них участвовали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Вопросы урегулирования войны в Украине обсуждались без участия Киева и ЕС.

Президент Трамп ранее заявил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на переговорах, направленных на прекращение войны между Россией и Украиной, не имеет особого значения.

«Я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно. Он в этом уже три года. Он очень затрудняет заключение соглашений», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Позднее, выступая на встрече с губернаторами в Белом доме, он подчеркнул, что у Украины нет реальных рычагов влияния.

«У меня были очень хорошие переговоры с (президентом РФ Владимиром) Путиным, и у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной. У них нет никаких карт, а играют они жестко. Но мы не допустим, чтобы это продолжалось», — заявил Трамп.