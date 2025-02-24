Украина вступает в четвертый год войны с Россией, не зная, сможет ли и дальше рассчитывать на поддержку своего ключевого союзника — США. Американская администрация все чаще и все явственнее дает понять, что охладела к Украине. Заявления Дональда Трампа о необходимости немедленного мирного соглашения лишь усиливают неопределенность.

На этом фоне в Киев прибыли лидеры 13 европейских государств, среди них глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Цель саммита — обсудить стратегию Украины относительно возможных переговоров и гарантий безопасности.

«Сегодня мы в Киеве, потому что Украина — это Европа», — заявила фон дер Ляйен на платформе X. «В этой борьбе за выживание на кону стоит не только судьба Украины. Это судьба Европы».

Ожидается, что на саммите лично будут присутствовать 13 лидеров, еще 24 присоединятся к мероприятию онлайн. После Кошты и фон дер Ляйен вскоре на киевский железнодорожный вокзал прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес, уходящий премьер Канады Джастин Трюдо, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кристьян Михал.

Также в столице находятся другие лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, премьер-министра Норвегии Йонаса Гарра Стере, премьер-министра Исландии Криструн Фростадоттир и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о своем прибытии.

На прошлой неделе Трамп назвал Владимира Зеленского «непопулярным диктатором», который либо должен заключить мир, либо потеряет страну. Украинский лидер в ответ заявил, что президент США живет в «пузыре дезинформации».

Трамп также настаивает на проведении выборов в Украине, тем самым поддерживая российские заявления о нелегитимности Зеленского. Президент Украины 23 февраля заявил, что готов уйти с поста ради мира, но лишь в обмен на вступление в НАТО.