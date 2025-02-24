В Азербайджане ликвидировано представительство российского агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде, передает Report.

Гаджизаде уточнил, что теперь российская компания сможет аккредитовать только одного корреспондента в стране.

В Россия сегодня заявили, что официальных уведомлений об упразднении представительства не получали.

Помимо Sputnik, прекращена работа бюро BBC. О приостановке деятельности британского издания стало известно 20 февраля. В корпорации заявили, что решение было передано устно, а журналисты временно прекратили работу до прояснения ситуации.

Кроме того, Баку аннулировал аккредитацию корреспондента радио «Голос Америки». Причины этого решения не уточняются.

Ранее власти Азербайджана уведомили Россотрудничество о прекращении работы Русского дома в Баку. Одновременно было принято решение о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Телеканал BakuTV утверждал, что под прикрытием Русского дома действовали российские спецслужбы, что стало одной из причин его ликвидации.

Решение о закрытии вызвало недовольство Москвы. МИД России вызвал азербайджанского посла Рахмана Мустафаева, где ему выразили протест. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ожидают официальных разъяснений от Баку и рассматривают это решение как шаг, идущий вразрез с развитием двусторонних отношений.