Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна подать «реальные» сигналы о готовности завершить войну. По его словам, таким шагом может стать освобождение всех украинских пленных.

«Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет. И нужны ситуации, которые говорят о завершении войны. Реальная ситуация. И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше еще с 2014 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант», — сказал Зеленский на Международном саммите поддержки Украины.

Президент подчеркнул, что переговоры о прекращении войны должны проходить с участием Украины и Европы. Он считает, что война направлена не только против Украины, но и против «европейского образа жизни», который, по его словам, является «стратегической мишенью» России.

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 5 февраля 2025 года. Каждая из сторон освободила по 150 человек при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.