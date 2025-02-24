Министр Фидан: Турция готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной

Турция готова предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональную безопасность и международную повестку дня. Фидан подчеркнул, что Анкара намерена продолжать тесную координацию с Москвой по ключевым темам, включая экономическое взаимодействие и реагирование на глобальные вызовы. #фидан #украина #россия #турция