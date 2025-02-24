В понедельник, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, приуроченную к третьей годовщине вторжения России в Украину.

Основная цель визита Макрона — убедить Трампа включить Европу в переговоры по урегулированию конфликта. Трамп, все активнее проявляющий симпатии к российскому руководству, вызывает беспокойство у европейских лидеров, которые надеются, что эта встреча поможет вернуть стабильность в трансатлантические отношения.

Макрон, заявивший, что «позволить Путину победить в Украине было бы огромной стратегической ошибкой», собирается напомнить Трампу о важности европейского вклада в мировую безопасность. В условиях растущего давления и непредсказуемых заявлений со стороны администрации Трампа Европейский Союз пытается восстановить стратегическую инициативу.

Согласно Politico, французские дипломаты надеются, что Макрон сможет убедить Трампа в необходимости защиты интересов Европы и укрепления трансатлантических отношений. Примечательно, что Франция, как ведущая европейская сила, активно обсуждает с союзниками возможность создания миротворческих сил в Украине, с участием до 30 000 европейских военнослужащих, включая Великобританию и Францию.

На этой же неделе, в четверг, 27 февраля, в Белом доме ожидается встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который заявил о готовности Великобритании направить свои войска в Украину как часть гарантий безопасности в случае мирного соглашения.

Как пишет The Guardian, встреча потребует от Стармера балансирования между интересами безопасности Великобритании и необходимостью поддержания отношений с непредсказуемым президентом Дональдом Трампом. Великобритания также будет настаивать на усилении санкций против России и на том, чтобы Трамп не применял тарифы против Великобритании.

Кроме того, сегодня в Киеве проходят встречи высокопоставленных представителей Евросоюза, включая главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антонио Косту, при участии лидеров Испании, стран Балтии и других государств ЕС, а также НАТО. Европейские лидеры намерены продемонстрировать свою поддержку Украине и усилить собственную политическую самостоятельность в вопросах безопасности. Этот визит станет явным сигналом того, что Евросоюз продолжает поддерживать Украину, несмотря на ухудшающиеся отношения между Вашингтоном и Киевом.

Сообщается, что Евросоюз подготовил пакет военной помощи Украине на сумму более €20 миллиардов, включая поставки артиллерийских снарядов, системы ПВО, обучение и оборудование для украинских бригад. Эта поддержка станет важным шагом для усиления обороноспособности Украины и укрепления позиций Европы на международной арене.

В то же время сегодня министры иностранных дел европейских стран встретятся в Брюсселе, где, как ожидается, обсудят размер следующего пакета поддержки, который следует направить Киеву.

«В этой борьбе за выживание ставится под угрозу не только судьба Украины», — написала в понедельник в соцсети X Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской Комиссии, сопровождая пост видео, на котором она и другие лидеры прибывают в Украину. «Это судьба Европы», — добавила она в заключение.

Европейская политика, насыщенная событиями на сегодняшний день, также ознаменовалась официальным утверждением ЕС 16-го пакета санкций против России. Новые меры направлены на российские нефтяные танкеры, банки, импорт алюминия и другие отрасли экономики. Также в пакет санкций включены 48 физических и 35 юридических лиц.

«Три года Россия беспощадно атакует Украину, пытаясь захватить чужую землю», — заявила внешнеполитический представитель ЕС Кая Каллас.

«Нет сомнений в том, кто является агрессором и кто должен понести ответственность за войну», — отметила Каллас.

Главный дипломат ЕС также отправляется в Вашингтон во вторник для встреч с госсекретарем США Марко Рубио.

Отвечая на вопрос о том, действует ли администрация США в интересах России или западных союзников Украины, она заявила: «Если проанализировать заявления, поступающие из США, станет очевидно, что российская риторика там сильно выражена». Напомним, ранее Трамп позволил себе сделать нелицеприятные высказывания в адрес президента Украины.

Неопределенность

Европейские лидеры обеспокоены возможными последствиями для долгосрочной безопасности на континенте, учитывая заявления США о возможном сокращении военного присутствия в Европе. Многие страны, такие как Польша, Финляндия и балтийские государства, уже начинают разрабатывать свои планы безопасности в ответ на возможные изменения в политике США.

Однако, в то время как Европа сталкивается с вызовом будущего с более отстраненной Америкой, важный вопрос, как отмечает New York Times (NYT), остается открытым: как именно она будет финансировать увеличение военных расходов?

Расширение военных возможностей Европы потребует значительных затрат, что предполагает совместное финансирование. Лидеры Европейского Союза рассматривают различные варианты, включая выпуск общего долга или корректировку правил дефицита в рамках ЕС, чтобы предоставить необходимую гибкость для инвестиций в оборону. Эти вопросы, вероятно, станут центральными на заседании Европейского совета уже 6 марта и будут доминировать в дебатах среди европейских лидеров в ближайшие дни и недели, пишет NYT.

Таким образом, Европа сталкивается с необходимостью усиления своей обороноспособности и политической независимости. Визит Эммануэля Макрона в Вашингтон также отражает растущее стратегическое напряжение в Европе, связанное с возможными изменениями в политике США по отношению к России и Украине.