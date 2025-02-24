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Израиль нарушает перемирие
Израильская армия нанесла удары по жилым районам города Рафах, используя танки и БПЛА, несмотря на действующее с 19 января перемирие
Израиль нарушает перемирие
Рафах / Фото: AA
24 февраля 2025 г.

Израильская армия открыла огонь по центральным районам Рафаха — самого южного города сектора Газа, где, согласно перемирию, должны были прекратиться боевые действия.

Очевидцы сообщают, что удары наносились с применением БПЛА и танков, размещенных в Филадельфийском коридоре. Израильские военные обстреляли жилые дома в районе кольцевой развязки Аль-Авде, вызвав пожары. Также сообщается о стрельбе по палестинцам в восточной части города. Данных о пострадавших пока нет.

Соглашение о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Однако, по словам главы пресс-службы правительства Газы Саламе Маруфа, с тех пор израильская армия нарушила его более 350 раз. Он утверждает, что за этот период Израиль убил 100 палестинцев и ранил 820 человек.

С 7 октября 2023 года, по данным властей Газы, число жертв среди палестинцев достигло 48 338 человек, в том числе 12 316 женщин и 17 881 ребенка. Более 111 753 человек получили ранения.

Многие тела остаются под завалами разрушенных зданий. Израильские удары уничтожили больницы и школы, в которых укрывались мирные жители.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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