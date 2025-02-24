Любые благотворительные акты Рубена Варданяна не имеют отношения к обвинениям, с которыми он столкнулся. А то, что Варданян христианин, вообще не имеет значения. Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ответном письме The Washington Post.

«Варданян обвиняется в поддержке незаконного образования на суверенной территории Азербайджана. Многие страны сталкивались с сепаратизмом - взять хотя бы недавний пример Каталонии в Испании - и решали это через суд. Почему? Потому что они нарушили закон», — заявил Гаджиев.

По его словам, сепаратистская деятельность Варданяна не ограничивалась Азербайджаном - украинское правительство ввело против него санкции за финансирование и получение прибыли от сотрудничества с сепаратистами в Донбассе и Луганске.

Критика Гаджиева стала ответом на публикацию американского журналиста армянского происхождения Дэвида Игнатиуса, который в The Washington Post призвал президента США Дональда Трампа встать на «защиту» христиан, начав с дела Рубена Варданяна.

Обвинения, предъявленные Варданяну, включают планирование агрессивной войны, терроризм и его финансирование, создание преступного сообщества, насильственный захват власти, пытки, незаконное обращение с оружием и нарушение международного гуманитарного права. Всего в списке 15 статей уголовного кодекса Азербайджана