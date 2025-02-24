ПОЛИТИКА
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Израильские танки замечены на Западном берегу впервые за 20 лет
Армия Израиля заявила о расширении военной операции на севере Западного берега реки Иордан. В Дженин впервые с 2002 года переброшены израильские танки «Меркава». Техника уже вошла в город, первые кадры уже появились в соцсетях. По данным израильского командования, бронетехника останется в регионе как минимум на год, чтобы не допустить возвращения эвакуированных палестинцев. Ранее более 40 тысяч человек были вывезены из лагерей беженцев Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс. #западныйберег #израиль #палестина
бьтьб / Others
24 февраля 2025 г.
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