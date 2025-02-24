24 февраля 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Нетаньяху освистали из-за фото заложников
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху освистали на церемонии выпуска военных в Тель-Авиве. Причиной стало то, что он показал фотографию семьи заложницы Шири Бибас, проигнорировав просьбы родственников этого не делать. Семья Бибас ранее обвинила Нетаньяху в бездействии и неспособности добиться освобождения заложников. При этом представители ХАМАС утверждают, что семья погибла во время израильских бомбардировок сектора Газа.
Нетаньяху освистали из-за фото заложников / Others
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